Магистральная квантовая сеть объединила Москву, Петербург и Нижний Новгород

Дорожную карту курирует РЖД. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России построили магистральную квантовую сеть, которая объединила Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Она необходима для конфиденциальности связи и информации. Иными словами, это защищенная линия связи для передачи данных. Общая протяженность сети составила 1147 километров. Проект реализовали в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления», которую подготовили специалисты госкорпорации «Росатом».

- Со специалистами «Росатома» сотрудничают 15 ведущих научно-исследовательских центров и вузов России. За время существования карты на различных физических платформах реализовали первые прототипы рабочих квантовых процессоров, - говорится в сообщении пресс-службы Форума будущих технологий от Росконгресса.

К слову, на данный момент, Россия является одним из лидеров по темпам и глубине развития квантовых технологий. Сами ученые наиболее перспективными направлениями для бизнеса считают развитие квантовых вычислений, квантовой защиты информации и квантовых сенсоров.