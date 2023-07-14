Инспектор ГИБДД из Петербурга получил четыре года колонии за взятку в 50 тысяч рублей

Инспектор ГИБДД из Петербурга проведет четыре года в колонии за взятку в 50 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инспектор ГИБДД из Петербурга ближайшие четыре года проведет в колонии строгого режима. Дело в том, что он в марте 2020 года на дороге остановил пьяного водителя, но штраф выписывать не стал. Вместо этого предложил нарушителю заплатить ему 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Автомобилист согласился заплатить, чтобы ему не выписывали штраф. Но таких денег у него с собой не было. Тогда инспектор, предварительно забрав документы у водителя, попросил своего знакомого свозить нарушителя до ближайшего банкомата.

- Знакомый на личном автомобиле отвез водителя к ближайшему банкомату, где тот снял 50 тысяч рублей и передал их подсудимому. Посредник отвез нарушителя к месту остановки автомобиля и вернул права. Полученную сумму мужчина передал инспектору, - уточнили в ведомстве.

Суд также запретил полицейскому на три года занимать должности в правоохранительных органах и наложил штраф в 250 тысяч рублей. А посреднику в передачи взятки дали два года в исправительной колонии общего режима, а также назначили штраф в 50 тысяч рублей.