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НовостиПроисшествия14 июля 2023 12:19

16-летняя девочка отравилась психотропными веществами в Петербурге

В неадекватном состоянии ее нашла мать
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мама девушки заметила, что она ведет себя неадекватно.

Мама девушки заметила, что она ведет себя неадекватно.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 16-летняя девочка отравилась психотропными веществами. Известно, что школьница приехала в Северную столицу из Ростовской области. Скорая помощь увезла ее из квартиры на Славянской улице вечером 12 июля. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Около 16:30 девушку обнаружила мать в неадекватном состоянии. По словам женщины, дочь состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних в Ростовской области с мая 2023 года, - рассказал источник.

Про девушку уточнили, что подросток сейчас нигде в Северной столице не учится. Она живет только с мамой, потому что родители в разводе. Состояние пострадавшей не уточняется. Одна она принимала вещества или нет – тоже пока не сообщается. Девочку приводят в чувства медики.