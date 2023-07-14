16-летняя девочка отравилась психотропными веществами в Петербурге

Мама девушки заметила, что она ведет себя неадекватно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 16-летняя девочка отравилась психотропными веществами. Известно, что школьница приехала в Северную столицу из Ростовской области. Скорая помощь увезла ее из квартиры на Славянской улице вечером 12 июля. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Около 16:30 девушку обнаружила мать в неадекватном состоянии. По словам женщины, дочь состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних в Ростовской области с мая 2023 года, - рассказал источник.

Про девушку уточнили, что подросток сейчас нигде в Северной столице не учится. Она живет только с мамой, потому что родители в разводе. Состояние пострадавшей не уточняется. Одна она принимала вещества или нет – тоже пока не сообщается. Девочку приводят в чувства медики.