Петербуржец сломал жене два ребра из-за спрятанной бутылки водки

Петербуржец сломал два ребра жене и получил условный срок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейные посиделки с алкоголем закончились серьезным избиением женщины. Все произошло в ночь на 27 марта в доме 100 по улице Лени Голикова в Петербурге. Мужчина после ужина пошел в душ, а когда выходил, попросил у жены халат. В кармане оказалась начатая бутылка водки. Он подумал, что супруга спрятала спиртное, поэтому набросился на нее с кулаками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина нанес один удар кулаком по голове и еще три в область груди. Женщина не понимала, куда именно пришлись удары, поскольку после третьего испытала сильную боль в области ребер с правой стороны. Она стала кричать, что ей больно и попросила мужа вызвать скорую помощь, после чего была госпитализирована, - уточнили в пресс-службе.

Врачи выявили у женщины переломы восьмого и девятого правых ребер. Если говорить на юридическом языке, то мужчина причинил тяжкий вред здоровью. Поскольку мужчина сам вызвал полицию, когда все случилось, то на него возбудили уголовное дело.

Пострадавшая попросила суд не наказывать супруга строго, так как он извинился перед ней и оказывает помощь. Тем не менее, суд назначил мужчине год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.