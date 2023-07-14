Кормушки для голубей могут появиться в Петербурге

В Петербурге могут появиться специальные зоны для кормления голубей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблема кормления голубей беспокоит жителей Петербурга. Многие считают, что это вредит экосистеме города и ведет к антисанитарии. Горожане говорят, что решить проблему можно. Для этого в Северной столице нужно организовать специальные кормушки. Опрос среди жителей Столицы по данному поводу провело общественное движение «Центральный район за комфортную среду обитания», пишет «Петербургский дневник».

- Как оказалось, многих не устраивает сложившаяся ситуация. В Центральном районе очень много голубей. Из-за них много грязи, причем не только от помета, но и от разбросанной еды, которую некоторые граждане выбрасывают в таком объеме, что птицы просто не в состоянии все съесть, - отметил координатор движения Ярослав Костров.

Активисты обратились к Комитету по благоустройству Петербурга с предложением рассмотреть вопрос организации кормушек для птиц. Теперь решение остается за ведомством.