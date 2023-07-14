Самыми популярными именами в Петербурге оказались Александр и София

В Петербурге в первой половине 2023 года мальчиков чаще называли Александрами, а девочек - Софиями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самым популярным именем для мальчика среди семей Петербурга оказался Александр. Девочек же чаще называли Софией. Об этом свидетельствует рейтинг комитета по делам ЗАГС Петербурга, составленный на основе данных о новорожденных в первой половине 2023 года.

Вторым по полярности мужским именем стал Михаил. За ним идут Максим, Артем, Марк, Лев, Иван, Матвей и Роман. У девочек же на втором месте Анна. Далее в рейтинге расположились Алиса, Мария, Ева, Василиса, Полина, Варвара и Виктория.

- Последним в лидирующей десятке мужских имен оказался Тимофей. А ТОП-10 популярных женских имен в Петербурге замыкают Александра и, с небольшим отставанием, Елизавета, - добавили в комитете.

Интересно, что в первом полугодии 2022-го самым популярным именем для сына был Михаил. А вот лидер у девочек не сменился – в прошлом году на первом месте также была София.