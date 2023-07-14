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НовостиОбщество14 июля 2023 15:21

Два здания около Обводного канала в Петербурге снесут ради строительства нового дома

В новом ЖК будет восемь этажей и подземная парковка
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Два дома снесут в Петербурге ради нового ЖК.

Два дома снесут в Петербурге ради нового ЖК.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург лишится двух зданий недалеко от Обводного канала. На их месте планируют возвести восьмиэтажный односекционный жилой дом. Максимальная высота объекта не превысит 31,22 метров. Проект строительства на Заозерной улице, 1Б согласовал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

- Проектом предполагается: демонтаж двух неисторических зданий и строительство односекционного восьмиэтажного здания с подвалом, - говорится в материалах комитета.

В подвале жилого комплекса разместится автостоянка. Также проект подразумевает благоустройство территории.

Согласование от комитета получила московское АО «Ойкумена». Как следует из данных ЕГРН, земельный участок по данному адресу принадлежит обществу с апреля 2023 года. Его площадь составляет почти две тысячи квадратных метров.