Два новых магазина «Стокманн» откроются осенью в Петербурге

В Петербурге осенью откроются еще два магазина «Стокманн». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге осенью появится два новых магазина «Стокманн». Они займут места ушедшего из России бренда H&M в торговом центре «Мега Дыбенко» и торгово-развлекательном комплексе «Питер Радуга». Для покупателей представят брендовую одежду и обувь на площади более трех тысяч квадратных метров. Об этом пишут «Ведомости».

- Магазин предлагает покупателям более 300 брендов одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. В универмагах можно приобрести широко известные международные модные марки, популярные скандинавские, новые российские бренды и эксклюзивные марки товаров для дома, - говорится на сайте универмага.

В Северной столице уже представлен данный универмаг. Одна точка находится в торговом центре «Невский центр». Его площадь составляет 19 тысяч квадратных метров. А недавно, 23 июня, открылся и еще один магазин - в торговом центре «Жемчужная плаза». Он также расположился на месте закрывшегося шведского бренда и занял 1,8 тысячи квадратных метров.