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НовостиПроисшествия14 июля 2023 16:25

Избившего пожилую пару на АЗС в Петербурге задержали во Владимирской области

Мужчина пытался скрыться после случившегося в другом регионе
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Напавшего на пожилых петербуржцев мужчину задержали полицейские.

Напавшего на пожилых петербуржцев мужчину задержали полицейские.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские смогли поймать мужчину, который напал на пожилую пару на АЗС у дома 82 по Среднему проспекту Васильевского острова в Петербурге. Напомним, что инцидент случился днем 12 июля. Тогда 86-летняя женщина и ее 85-летний супруг пострадали от рук неадекватного прохожего. Когда полицейские прибыли на место, нападавший уже сбежал. Но на следующий день, 13 июля, его нашли во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району Петербурга, совместно с сотрудниками полиции Владимирской области задержали подозреваемого 2002 года рождения в городе Вязники, - говорится в сообщении.

Молодой человек признался в нападении на пожилую пару. Он пояснил, что распустил руки из-за алкогольного и наркотического опьянения. На парня завели уголовное дело о хулиганстве.