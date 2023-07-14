Пожару в здании на набережной лейтенанта Шмидта в Петербурге присвоили дополнительный номер. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около семи часов вечера очевидцы сообщили на пульт спасателей о пожаре. Они рассказали, что вспыхнуло здание в Василеостровском районе. Спустя десять минут после приезда огнеборцев пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Кровля загорелась у одной из построек на набережной Лейтенанта Шмидта, – уточнили в пресс-службе пожарной структуры.

Спасатели уточнили, что пламя вспыхнуло в трехэтажном помещении с цоколем и чердаком площадью в 800 квадратных метров. Огонь занял из них лишь часть – около 100 «квадратов». Спустя час сотрудники МЧС отказались от дополнительного номера, а пожар удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал. Но из-за происшествия на участке дороги встало движение первого автобуса. Поэтому общественный транспорт задерживается.