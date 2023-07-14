Объявленную в федеральный розыск петербурженку отправили в СИЗО на два месяца из-за ОПГ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморский районный суд Петербурга отправил под стражу местную жительницу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве, женщину подозревали сразу по двум статьям. Следователи полагают, что она организовала преступную группировку, после чего вместе с подельниками быстро обогатилась.

– Суд рассмотрел ходатайство. Петербурженка пробудет в СИЗО до 11 сентября текущего года, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Около месяца назад подозреваемую объявили в федеральный розыск. А накануне, 13 июля, правоохранителям удалось задержать ее. Тогда же женщине предъявили обвинение. Фигурантка вместе с адвокатом возражали против стражи, считая, что собранные материалы ничем не подтверждены. Вместо ареста, местная жительница просила отправить ее домой. Она также уточнила, что не намерена скрываться от следователей и суда.