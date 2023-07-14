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НовостиОбщество14 июля 2023 18:31

Смольный одобрил проект застройки на месте ЛДМ

Всего градостроительная комиссия рассмотрела 21 городскую территорию
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный одобрил проект застройки на месте ЛДМ.

Смольный одобрил проект застройки на месте ЛДМ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК). На нем специалисты рассмотрели 21 городскую территорию. Среди них оказался и проект застройки на месте бывшего Ленинградского дома молодежи. Он оказался одним из десяти одобренных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На Градостроительную комиссию было заявлено 23 обращения от городских застройщиков, 2 из них было отозвано заявителями и снято с рассмотрения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Среди одобренных проектов оказались такие общества, как «Остров», «Галерная гавань», «СПб Реновация»,«Эталон на Петроградской», «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад», «Терминал-Ресурс», «СПб Реновация-Славянка», «Потенциал», «Белевское» и «Сэтл Стандарт».

Шесть проектов получили отказ. А пять – чиновники отправили на доработку в Рабочую группу ГРК.