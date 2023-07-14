Смольный одобрил проект застройки на месте ЛДМ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК). На нем специалисты рассмотрели 21 городскую территорию. Среди них оказался и проект застройки на месте бывшего Ленинградского дома молодежи. Он оказался одним из десяти одобренных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На Градостроительную комиссию было заявлено 23 обращения от городских застройщиков, 2 из них было отозвано заявителями и снято с рассмотрения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Среди одобренных проектов оказались такие общества, как «Остров», «Галерная гавань», «СПб Реновация»,«Эталон на Петроградской», «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад», «Терминал-Ресурс», «СПб Реновация-Славянка», «Потенциал», «Белевское» и «Сэтл Стандарт».

Шесть проектов получили отказ. А пять – чиновники отправили на доработку в Рабочую группу ГРК.