Спасатели помогли застрявшим в Ладожском озере жителям Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

С наступлением лета все больше жителей Ленинградской области сталкиваются с неприятными и даже опасными ситуациями на природе. Так, 14 июля, спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога отправились спасать пару местных жителей. Им поступила информация о том, что мужчина и женщина не могут вернуться с акватории Ладожского озера. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службы региона.

– Ленинградцы застряли в водоеме из-за поломки мотора на лодке, – уточнили в пресс-службе организации.

Когда спасатели обнаружили пару, они принялись возвращать на устойчивую землю испуганных пострадавших. Вскоре их доставили на берег. Сотрудники отряда вновь напомнили местным жителям и гостям области, что перед любым, даже самым кратким путешествием, необходимо предупреждать родных и качественно заряжать телефон.