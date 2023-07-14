Мощный пожар в Доме Утемана на набережной Шмидта в Петербурге потушили через 2,5 часа

Мощный пожар на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге потушили через 2,5 часа. Фото: t.me/save_spb

Во второй половине дня, 14 июля, в Василеостровском районе Петербурга произошел мощный пожар. С возгоранием в Доме Утемана 32 спасателя на шести спецмашинах боролись более двух часов. Только к 21:34 разъяренное пламя удалось полностью потушить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили спасатели.

Напомним, что ранее очевидцы передали информацию о вспыхнувшем здании детской музыкальной школы на пульт пожарных около семи вечера. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что в трехэтажном здании и цоколем и чердаком загорелась кровля. Из 800 квадратных метров помещения разбушевавшаяся стихия заняла 100. Местные жители переживают из-за знаменитых интерьеров дома, а прокуратура проводит проверку.