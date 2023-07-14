Рейсы из Калининграда в Петербург стали рекордно дешевыми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания «Победа» снизила цены на перелеты из Калининграда в Петербург. Как сообщает «Мойка78», улететь из эксклава в Северную столицу можно буквально по цене большой чашки кофе. Но причина, как пишет издание, «невиданной щедрости» пока что неизвестна.

– К слову, билеты из города на Неве в пограничную область России стоят значительно дороже. Разрыв стоимости оценивают примерно в десять раз, – рассказывает СМИ.

На сайте авиакомпании нет информации о подобных акциях или снижении цен на внутренние рейсы. Кстати, ранее сам губернатор области Антон Алиханов упомянул, что рост числа рейсов в регион должен снизить цены. К слову, судя по динамике цен, самим калининградцам это предложение кажется не таким уж и выгодным. Если билеты в одну из столиц – Петербург или Москву – стоят до тысячи рублей, то обратно цены начинаются от 13 тысяч рублей.