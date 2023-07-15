Женщину эвакуировали из пожара на 14-й линии Васильевского острова в Петербурге

Женщину эвакуировали из пожара на 14-й линии Васильевского острова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторая половина дня, 14 июля, ознаменовалась в Василеостровском районе Петербурга впечатляющим огненным шоу. Ранее spb.kp.ru писала, что пожару на набережной Лейтенанта Шмидта присвоили дополнительный номер 1БИС. А поздним вечером пламя вспыхнуло на 14-й линии. Из возгорания эвакуировали местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– В трехкомнатной квартире загорелось постельное белье. Пламя заняло лишь один квадратный метр, – уточнили в пресс-службе организации.

К счастью, никто не пострадал во внезапно вспыхнувшем огне. Но утихомирить разбушевавшуюся стихию удалось только через 20 минут усилиями 15 спасателей на трех пожарных машинах. Покой и гармония вернулись в жилой комплекс и весь район к 23:20, когда под напором специалистов стихли последние языки разъяренного пламени.