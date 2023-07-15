Застрявшего в ящике с проводами кота спасли в Ленобласти. Фото: t.me/bezopasnost47

У спасателей из Ленинградской области сегодня день спасенных четвероногих и хвостато-усатых друзей. Так, во второй половине дня, на пульт сотрудников поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург поступила информация о застрявшем в проводах коте. Животное, как сообщили очевидцы, залезло в ящик с электролинией. Специалисты прибыли на место происшествия и вызволили пострадавшего. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по безопасности и правопорядку.

– Сотрудники служб оперативно прибыли к одному из домов по Малонескому каналу, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Они извлекли животное из западни и отпустили. Местные жители обрадовались спасению пострадавшего кота. Он оказался дворовым местным жителем. Ранее spb.kp.ru писала, что погоня за кошкой едва не закончилась трагедией для собаки в Лодейном Поле.