Таможенники из Петербурга задержали посредника в крупной взятке. Фото: СЗТУ

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления остановили преступную схему. Они вместе со специалистами по противодействию коррупции задержали посредника в особо крупной взятке. Мужчина, долгое время находившийся в федеральном розыске, скрывалися на территории Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе таможни региона.

– Ранее на задержанного завели уголовное дело за участие в коррупционной схеме, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, а правоохранители решают вопрос об его аресте. Как выяснили следователи, скрывавшийся переправлял товары и автомобили без таможенного контроля и платежей. Экс-сотрудники таможенных органов, предположительно, получили плату за закрытые на нарушение глаза общей суммой около двух миллионов рублей.

К слову, грозит подозреваемому штраф до трех миллионов рублей или реальный срок до трех лет.