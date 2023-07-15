Напавший на пожилую пару в центре Петербурга мужчина сознался в избиении.

Накануне, 12 июля, около 11 часов утра в полицию обратились очевидцы избиения пожилой пары на автозаправочной станции на Среднем проспекте Васильевского острова. Неизвестный мужчина избил пожилых супругов и скрылся с места преступления. Но вскоре сотрудникам полиции удалось его задержать, а спустя некоторое время он сознался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

– Оперативно прибывшие правоохранители на месте происшествия увидели потерпевших. Ими оказались 85-летний мужчина и его 86-летняя супруга, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали далеко от территории, которую он выбрал площадкой для спарринга. Сотрудники уголовного розыска УМВД РФ поймали его в городе Вязники. В качестве оправдания задержанный рассказал, что он действительно поругался с пожилой парой. Но из-за того, что он был пьян, то полез в драку. На подозреваемого завели уголовное дело из-за хулиганства.