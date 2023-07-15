Без вести пропавшего 84-летнего пенсионера ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вновь отправились на поиски пожилого человека. В своем официальном сообществе ВКонтакте они рассказали, что 84-летний пенсионер без вести пропал сутки назад. Мужчина ушел из дома в поселке Стрельна 13 июля и с тех пор его местоположение неизвестно.

– Помогите найти человека! Требуется помощь добровольцев, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

Как оказалось, у пожилого мужчины сразу несколько серьезных проблем отягчающих поиск. Во-первых, он нуждается в медицинской помощи. Во-вторых, у пенсионера возможна потеря памяти. На ориентировке на него указан рост около 164 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза и седые волосы. Мужчина носит бороду. Как сообщили родственники в день исчезновения на нем была голубая футболка, темные спортивные штаны, серые кроссовки и такого же цвета кепка. Кроме того, при нем была трость.