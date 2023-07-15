Дождливую и теплую погоду принес циклон в Петербург в воскресенье

Значительно потеплеет в воскресенье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге постепенно возвращается жара. Синоптики обещают потепление уже в суббту, 15 июля. По словам метеоролога Михаила Леуса, Северную столицу накрыло циклоном. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует атмосферный фронт, вытянувшийся от циклона над Скандинавией к облачному вихрю, кружащему над Северо-западом Казахстана. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, пройдут кратковременные дожди, по области местами с грозами, - отметил синоптик Михаил Леус.

В субботу температура воздуха прогреется от плюс 21 до плюс 29 градусов, в Ленинградской области – плюс 24 градуса. Ветер западный 4–9 метров в секунду, в середине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Значительно потеплеет в воскресенье. 16 июля будет без осадков и около 27 градусов тепла.