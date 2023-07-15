Полицейскую погоню на «Солярисе» устроили в двое мигрантов в центре Петербурга

Погоня закончилась спустя 10 минут. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция устроили погоню за двумя мигрантами на автомобиле «Хендай-Солярис» в центре Петербурга. Это случилось вечером 14 июля 2023 года. Подозрительную машину изначально пытались остановить Госавтоинсекторы на перекрестке пересечении Каменоостровского проспекта и Кронверкской набережной. Но водитель проигнорировал требования и ударил п газам. Несколько минут полиция гонялась за иномаркой по Петроградке и Васильевскому острову. Задержать нарушителей удалось спустя 10 минут.

- Спустя 10 минут у дома 1 по Кронверкской набережной иномарка была остановлена. Задержаны 26-летний водитель и 23-летний пассажир – граждане государств ближнего зарубежья. Полицией установлено, что причиной невыполнения требования об остановке было отсутствие у них регистрации на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Пока на водителя и его пассажира составили административные протоколы.