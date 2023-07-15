Адмиралтейскую набережную в Петербурге перекроют до 4 августа для репетиций парада ВМФ

В Петербурге 30 июля пройдет Главный военно-морской парад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ради репетиций парада ко дню ВМФ граничат проезд по нескольким улицам в Петербурге. Он пройдет 30 июля. Перекрывать движения начнут уже с 15 июля. Об этом предупредили жителей Северной столице в комитете по транспорту.

- С сегодняшнего дня и до августа на улицах Петербурга будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с проведением Главного военно-морского парада, – напомнили в Комтрансе.

Так, например, с 00:00 15 июля до 06:00 4 августа проезд ограничен по Адмиралтейская набережной. Адмиралтейский проезд будет закрыт с 12:00 16 июля до 01:00 1 августа. С полуночи 19 июля до 01:00 1 августа к остальным улицам добавится Галерная улица от дома 5 до Сенатской площади, Черноморский переулок вдоль домов 12-14 и Таможенный переулок;

Также с 30 июля с 00:00 до 23:59 закроют Миллионную улицу от Дворцовой площади до Мошкова переулка - проезд вдоль дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади.

Еще 16 июля с 19:00 до 22.00 машины не пустят на Адмиралтейскую набережную, Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста и на Адмиралтейский проезд.