Байкер погиб после столкновения с пассажирским автобусом в Петербурге

Водитель погиб на месте. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

Смертельное ДТП случилось рано утром в Выборгском районе Петербурга. 15 июля 2023 года у дома №1 по Горскому шоссе погиб мотоциклист. 37-летний водитель, управляя пассажирским микроавтобусом «ПАЗ Vector NEXT», во время разворота не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Сузуки». За рулем байка был 30-летний мужчина.

- В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Напомним, ранее полиция задержала двух мигрантов, которые устроили погоню на «Солярисе» по центру Северной столицы. Водитель не остановился после требований сотрудников ГИБДД. Догнать иномарку удалось лишь через 10 минут. У водителя и его пассажира не оказалось разрешающих документов о пребывании в РФ.