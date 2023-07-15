Самолет из Петербурга в Анталью задерживают больше чем на 12 часов

Пассажиры рейса в Анталью снова не могут улететь из Петербурга на море. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажиры рейса в Анталью снова не могут улететь из Петербурга на Средиземное море. Своего самолета люди ждут в Пулково больше 12 часов. Об этом гласит онлайн-табло петербургского аэропорта.

По его данным, рейс ТК 3671 авиакомпании Turkish Airlines должен был взлететь в 2:50 15 июля, однако до сих пор находится в аэропорту. В настоящий момент время вылета указано 15:00.

- Рейс из Петербурга в Анталью задержан по технической причине. С пассажирами работают представители авиакомпании. Всем предоставлено горячее питание и напитки. 487 пассажиров готовятся к вылету. Аэропорт работает в штатном режиме, - прокомментировали в Пулково.

Это уже не первая ситуация с задержанными самолетами в Турцию. 4 июля люди прождали больше суток прежде чем улететь в отпуск. Далее задержали еще несколько рейсов в Анталью.