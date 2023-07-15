Полиция Петербурга ищет хозяина собаки, которая напала на девятилетнего мальчика

Пес повалил мальчика на землю и покусал за лицо и шею. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга проводит проверку после нападения собаки на девятилетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе МВД города, 13 июля 2023 года в больницу обратилась мама пострадавшего мальчика. Она заявила, что в Зеленогорске на улице Горной ее сына укусил чужой пес.

- Ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, хозяин собаки пока не установлен и его ищут. Именно владелец бурбуля натравил пса на ребенка. Животное повалило школьника на землю и покусало за лицо и шею. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».