Главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с Путиным на саммите в Петербурге

Президент примет участие в форуме Россия-Африка, который пройдет в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семь глав африканских стран выразили согласие встретиться с Владимиром Путиным на саммите в Петербурге. По данным источников агентства ТАСС, в их число входят лидеры Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР - участники мирной миссии по Украине. Информацию подтвердили три источника издания в дипломатических кругах.

- Семь глав государств договорились продолжить усилия и обсудить предложения в рамках саммита, - пояснил один из собеседников.

Напомним, саммит и экономический форум Россия – Африка пройдет в Северной столице с 27 по 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет участие в мероприятии.