Полиция возбудила уголовное дело после погони за мигрантами в центре Петербурга

Водителя иномарки задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

История с погоней за мигрантами в центре Петербурга получила продолжение. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело на водителя «Хендай Солярис», который убегал на иномарке от правоохранителей. Во время задержания иностранец набросилсяс кулаками на сотрудника в форме.

- В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу.

Отметим, погоня случилась вечером 12 июля. Сотрудники Госавтоинспекции требовали водителя «Хендай Солярис» остановиться. Но тот проигнорировал просьбу и прибавил скорость. Иномарка гнала по улицам Петроградки и Васильевского острова, спустя десять минут нарушителей смогли остановить. Оказалось, что у водителя и его пассажира не было регистрации.