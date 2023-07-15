Сергей Шнуров и «Ленинград» открыли матч «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке

Рэпер Баста и Сергей Шнуров приехали на игру "Зенита" против ЦСКА в Казани. Фото: t.me/supercup_official

Группа «Ленинград» впервые за долгое время выступила на футбольном стадионе. Лидер коллектива Сергей Шнуров приехали в Казань, чтобы поддержать петербургскую команду «Зенит» в перовом матче Суперкубка России. Сине-бело-голубые играют против ЦСКА.

Трибуны «Ак Барс Арены» заполнились болельщиками из Петербурга, которые активно подпевали Сергею Шнурову. «Ленинград» исполнили свою самую известную песню про родной город «Зенита» - «WWW Ленинград».

После того, как Шнуров исполнил свои хиты, артист ушел на трибуну. Вместе с ним приехал смотреть игру и рэпер Баста.

- Будет много и зенитовских, и армейских болельщиков. И в целом очень хороший такой матч, в хорошей атмосфере. Если не полный, то практически полный стадион. Будет очень интересный предсезонный матч, в котором разыгрывается титул, - сказал перед вылетом в Казань главный тренер «Зенита» Сергей Семак.