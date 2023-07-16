Жара до +28 градусов будет в Петербурге в воскресенье, 16 июля

В Петербурге ждут жару до +28 градусов в воскресенье, 16 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге идеальная для купания и прогулок погода. В воскресенье, 16 июля, в Северную столицу вновь вернется жара. Правда, в этот раз совсем ненадолго. Обо всех причудах погоды предупредил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, температура воздуха в воскресенье составит от +26 до +28 градусов по Цельсию. Осадков при этом не ожидается, так что о зонтиках можно забыть.

- Город окажется под влиянием гребня антициклона, вытягивающегося с юго-запада. Погода будет преимущественно солнечной и сухой. Из-за этого солнце и южные ветра повысят дневную температуру, - объяснил Михаил Леус.

Добавим, что порывы ветра в воскресенье будут небыстрыми – до восьми метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то за день оно почти не изменится и продержится на уровне нормы – 760 миллиметров ртутного столба.

А вот в понедельник, 17 июля, жара спадет до +25 градусов. Вместе с этим в Петербург заглянут гроза и кратковременный дождь.