Самолет из Петербурга в Анталью вылетел из Пулково после 13-часовой задержки

13 часов составила задержка самолета из Петербурга в Анталью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отпуск для 487 петербуржцев начался с нервов и стресса – самолет из Пулково в Анталью вылетел с задержкой почти в 13 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Напомним, в субботу, 15 июля, пассажиры борта жаловались в соцсетях, что экипаж толком не объяснил причину неполадок. Они предполагают, что у самолета были проблемы с топливным баком. Какое-то время людям пришлось просидеть внутри воздушного судна, после чего им разрешили выйти в терминал и ждать новостей.

- Рейс из Петербурга в Анталью задерживали по технической причине. С пассажирами работали представители турецкой авиакомпании, - уточнили в пресс-службе Пулково.

По данным аэропорта, всех пассажиров задержавшегося рейса угостили горячей едой и напитками. Что касается остальных полетов в Пулково за день, то никаких задержек там больше не было.