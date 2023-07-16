Спящий годовалый малыш загадочно умер на даче в Гатчине

В Гатчине умер годовалый малыш, на теле которого не нашли следов насилия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Загадочную смерть годовалого мальчика расследуют в Гатчинском районе Ленобласти. По информации источника АН «Оперативное прикрытие» в правоохранительных органах, вечером в субботу, 15 июля, родители уложили малыша спать в кроватку дома в деревне Старое Поддубье. Семья отдыхала на даче и не подозревала, что может случиться трагедия. По их словам, ребенок заснул около 18:00. А уже в 18:30 мать с отцом заметили, что сын не дышит.

- На место срочно вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти малыша, он скончался у них на руках в машине, - уточняет источник.

Добавим, что труп ребенка увезли в морг для выяснения настоящих причин смерти. Предварительно, на нем нет никаких следов насилия. Что касается семьи мальчика, то она полная и ранее не состояла на учете в полиции.