Трех мигрантов задержали за групповое изнасилование женщины в лесу под Кингисеппом

Трех приятелей-мигрантов задержали за групповое изнасилование женщины в лесу в Кингисеппе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала троих мигрантов по подозрению в групповом изнасиловании 43-летней женщины в лесу под Кингисеппом в Ленобласти. Четверг, 13 июля, обернулся для жертвы сущим адом. Она гостила на даче в Нежновском сельском поселении. В какой-то момент троица мигрантов, живущая на одном из садоводческих участков поблизости, положила на нее глаз и надругалась в лесном массиве. В субботу, 15 июля, полиция нашла всех предполагаемых насильников. Они даже не особо прятались.

- Задержанные находились в саду на Петроградской улице в Кингисеппе. Им 22, 26 и 28 лет. Их изобличили в нападении на женщину. По факту происшествия возбудили уголовное дело по второй части статьи 131 УК РФ «Изнасилование». Мужчин задержали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что если вину мигрантов докажут, то всем троим грозит от 4 до 10 лет колонии. Расследование громкого дела продолжается.