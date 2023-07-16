Уголовное дело возбудили из-за избиения депутата на Невском проспекте

СК расследует дело об избиении муниципального депутата на Невском проспекте. Фото: ГУ СК РФ по Петербургу

Избиение 52-летнего муниципального депутата на Невском проспекте в Петербурге закончилось уголовным делом. 16 июля его из полиции передали для расследования в СК. Напомним, в пятницу, 14-го числа, мундеп чуть не угодил в аварию с попуткой. После чего к нему с вопросами вышли двое парней – 22 и 17 лет. Ответы депутата их не впечатлили, поэтому они схватились за резиновую дубинку и поколотили его. Били сильно – по голове и туловищу.

- По факту происшествия возбудили уголовное дело второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», - отметили в пресс-службе ГУ СК РФ по Петербургу. – Подозреваемых в нападении задержали, им изберут меру пресечения. Решается вопрос о предъявлении им обвинения.

Добавим, что СК продолжает расследовать дело. О состоянии пострадавшего не сообщается. Его молодым оппонентам грозит до семи лет в колонии.