Павильон с шавермой и пекарней сгорел на улице Кораблестроителей в Петербурге

Торговый павильон в 100 квадратов выгорел на Васильевском острове. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Мощный пожар произошел в 11:40 в воскресенье, 16 июля, в большом павильоне с шавермой, пекарней и вейпами на улице Кораблестроителей в Петербурге. Сотрудники и посетители кафе пустились врассыпную и принялись снимать происходящее на камеры смартфонов. О причине происшествия пока не знают даже спасатели МЧС. Они оперативно прибыли на место, но павильон был почти уничтожен.

- Горел павильон у дома № 34А на улице Кораблестроителей, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. – Огонь распространился на 100 квадратных метров. В 12:37 его удалось потушить. Сведения о пострадавших к МЧС не поступали.

Добавим, что с огнем справились силами 19 пожарных и четырех единиц техники. Сейчас на месте сохраняется запах гари.

К слову, 16 июля в Северной столице установилась жара до +28 градусов. День пройдет без осадков. А вот уже в понедельник можно ждать грозу и дожди.