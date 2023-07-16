Байкер на «Харлее» разбился насмерть на трассе под Выборгом

Байкер разбился насмерть под Выборгом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водитель байка «Харлей Дэвидсон» разбился насмерть на трассе под Выборгом. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В субботу, 15 июля, примерно в 18:25 37-летний мотоциклист двигался по 42-му километру дороги «Молодежное – Верхнее Черкасово». Однако в какой-то момент он потерял управление над байком при повороте и вылетел на встречную полосу, где ехала «Киа Соренто». К сожалению, столкновения избежать не удалось.

- Мотоциклист врезался в иномарку. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой выяснят все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе Главка.

Добавим, что за рулем «Киа» был 39-летний мужчина. Пока нет информации, пострадал ли он. Инспекторы ГИБДД устанавливают настоящего виновника ДТП.