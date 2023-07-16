Биолог Глазков объяснил, что огоньки в лесах Петербурга являются светлячками в брачном периоде

В лесах Петербурга и Ленобласти появились загадочные огоньки. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Биолог Павел Глазков рассказал петербуржцам об активном брачном периоде светлячков в лесах города и Ленобласти. Сейчас ночью там периодически можно встретить яркие таинственные огоньки. Но никаких сенсаций тут нет. Это старые-добрые светлячки. Точнее – самки. По словам биолога, с помощью ярко-зеленого свечения бескрылые «дамочки» привлекают внимание женихов. Жучки видят приглашение на рандеву и охотно летят к ним.

Биолог застал светлячков с поличным. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

- Чтобы свадебный «фонарик» был лучше виден жениху, самка забирается на травинку и своим светящимся брюшком размахивает из стороны в сторону, - делится Павел Глазков в своем Telegram-канале, где опубликовал ряд фото с наблюдениями за брачными играми светлячков.

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