Суд арестовал одного из братьев, избивших депутата на Невском проспекте

Суд арестовал студента, избившего мундепа на Невском проспекте в Петербурге. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Суд отправил в СИЗО одного из братьев, избивших муниципального депутата резиновой дубинкой на Невском проспекте. Напомним, все произошло днем в пятницу, 14 июля. Из-за дорожного конфликта 52-летний муниципал попал под раздачу от двух парней 17 и 22 лет. Полиция возбудила уголовное дело по статье за хулиганство, 16 июля его передали в СК. Старший из братьев пытался всячески оправдываться в суде, но от ареста это его не спасло. Пока что он подозреваемый, обвинение ему не предъявляли.

- Адвокат Джамбулата Хизирова заявил о неверной квалификации дела. По мнению стороны подозреваемого, правоохранительные органы не оценили действия потерпевшего депутата, ударившего брата Хизирова. Задержанный пояснил, что является гражданином РФ, учится в вузе и готов заплатить залог в 1 миллион рублей, чтобы его отпустили, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

В итоге суд отправил парня в изолятор на срок минимум по 13 сентября 2023 года. Ему и его брату грозит до семи лет колонии.