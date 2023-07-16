Пилот погиб на авиашоу в Финляндии во время выполнения фигуры высшего пилотажа

Появилось фото падения пилота на авиашоу в Финляндии. Фото: yle.fi

Пилот разбился насмерть во время авиашоу в соседней Финляндии. Все произошло днем 16 июля в районе аэропорта Селянпяя. Подробности инцидента передает издание Yle. По предварительной информации, мужчина выполнял одну из самых сложных фигур высшего пилотажа. В один момент что-то пошло не так, самолет закрутило, и он рухнул вниз. Судя по фото с места, шансов на спасение у пилота не было.

- Самолет упал в лес недалеко от аэропорта. Безопасность зрителей не была под угрозой. Сейчас полиция проводит расследование по факту происшествия, - пишет издания.

О личности погибшего пилота пока не сообщают. Финские СМИ ждут от полиции более подробную информацию, расследование трагедии только началось. Шоу пришлось приостановить.