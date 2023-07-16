Мигрант на каршеринге мчался от ГИБДД в Петербурге и влетел в попутный «Хендай» с детьми

Мигрант на каршеринге устроил жесткое ДТП, уходя от погони ГИБДД. Фото: vk.com/dorinspb

Мигрант уходил от погони ГИБДД в Петербурге и устроил ДТП на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда в два часа ночи в воскресенье, 16 июля. По предварительной информации, мужчина был пьян. Подробности ночных гонок привел «Дорожный инспектор» со ссылкой на свои источники в полиции. Оказалось, иностранец на каршеринговом «Фольксвагене» впечатался в стоящий на красном сигнале светофора «Хендай», в котором находилась семья с двумя маленькими детьми 4-5 лет.

Машина пострадавшей семьи. Фото: vk.com/dorinspb

- Внутри каршеринга были двое мужчин из Узбекистана. У них выявили признаки опьянения. Регистрации у мигрантов не было. 30-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составили три административных протокола: за неостановку, отказ от освидетельствования и отсутствие регистрации в России, - уточнил «Дорожный инспектор», снявший на камеру задержание горе-водителя.

То, во что превратился каршеринг. Его эвакуировали. Фото: vk.com/dorinspb

Добавим, что в ДТП никто не пострадал. Детей из «Хендая» спасли специальные кресла, в которых они сидели. Водителя задержали и доставили в отдел полиции в Невском районе.