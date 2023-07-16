Полиция со стрельбой задержала пьяного водителя «Лады» на юго-западе Петербурга

Водителя "Весты" задержали со стрельбой в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одного пьяного гонщика задержали полицейские Петербурга. В этот раз правоохранители рассказали о ночной погоне в субботу, 15 июля. У одного из домов на проспекте Ленина в Красносельском районе инспекторы ГИБДД попытались остановить для проверки водителя «Лады Веста», но он вдавил педаль газа в пол и стал играть в «шашечки».

Полицейские гонялись за ним около 25 минут. Возле дома №13 на Октябрьской улице мужчина на «Ладе» угодил в тупик, после чего его выезд заблокировали. Деваться было некуда, но он все равно попытался удрать и чуть не сбил одного из инспекторов. Из-за этого полицейские дважды выстрелили из табельного оружия: один раз в безопасную сторону, во второй – по колесам гонщика. В результате стрельбы никто не пострадал.

- Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 51-летний безработный с явными признаками алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в отношении мужчины составили два административных протокола.