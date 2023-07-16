Олимпийский чемпион Юрий Постригай за две недели доплыл на байдарке из Петербурга в Москву

Олимпийский чемпион Юрий Постригай за две недели доплыл из Петербурга в Москву - на маленькой байдарке. Фото: vk.com/postrigay_yury

Олимпийский чемпион Юрий Постригай совершил невозможное – 34-летний мужчина за две недели доплыл на байдарке из Петербурга в Москву. Спортсмен стартовал 2 июля из Парка 300-летия Северной столицы во время проведения фестиваля VK Fest. На протяжении всего маршрута за мужчиной следил катер со спасателями. Постригай делал остановки на обед и для сна. По его словам, по дороге его с радушием принимали в разных областях. При этом он не скрывает, что шел на грани возможностей.

- Я начал жалеть, что ввязался в эту авантюру, уже после первого дня. Думал, что будет попроще. Я весь маршрут греб против течения в 10 километров в час. У меня нога отнималась, все тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это, - цитируют в ТАСС олимпийского чемпиона 2012 года по гребле на байдарке.

К слову, примерно в середине маршрута Постригая сломался его сопровождающий катер. Долгое время он плыл в одиночку без спасателей, пока за ним присматривал случайный попутчик на другом кораблике. Мужчина делится, что в рекордный для себя день он проплыл сразу 90 километров, это было на Новоладожском и Онежском каналах.