Внедорожник уронил катер на проезжую часть в Петербурге

Катер оказался на проезжей части в Рыбацком. Фото: СОЦСЕТИ

Катер случайно оказался не в своей привычной стихии, а на проезжей части в районе Рыбацкого в Петербурге. Внедорожник перевозил его на прицепе, но в какой-то момент что-то пошло не так. Как итог, махина съехала со специального устройства на Шлиссельбургский проспект. От такого маневра никто не пострадал, так что инцидент вызвал только улыбку местных автомобилистов, которые сейчас иронизируют в соцсетях и публикуют фотографии с места необычного происшествия.

- На мель что ли сел? - смеются подписчики группы «Рыбацкое – наш район!» во «Вконтакте».

Судя по всему, у катера нет серьезных повреждений. Фото: vk.com/public31967057

Добавим, что потерявшим катер водителем оказался мужчина из «Тойоты Лэнд Крузера». Мужчина припарковался неподалеку и стал думать, как ему быть. Вероятно, он вызвал эвакуатор, как предполагают комментаторы новости в Сети. Однако не исключено, что из-за инцидента чуть повреждена проезжая часть, поэтому горе-водителю посоветовали вызвать ГИБДД для квалифицированной помощи и оценки произошедшего.