10-миллионного пассажира «Ласточки» поздравили в Петербурге

В Петербурге поздравили 10-миллионного пассажира «Ласточки». Фото: Олег ЗОЛОТО

За первую половину 2023 года электропоезд «Ласточка» перевез 10 млн человек. Юбилейным пассажиром стал молодой человек Альберт. Он недавно переехал с женой в Петербург. Пара исследовала город, а после решила посмотреть на ближайшие города. Так они оказались на Финляндском вокзале и купили билеты до Выборга, один из которых оказался 10-миллионным. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

- Ласточку выбираем за комфортное и быстрое перемещение в соседний город. Мы последние несколько месяцев вводим привычку посещать ближайшие города. Думаю, «Ласточками» теперь будем пользоваться чаще, – поделился Альберт.

10-миллионный пассажир получил сертификат с подтверждением юбилейного статуса, а также сувениры от компании и памятный календарик, который дает право двоим бесплатно прокатиться на «Метеоре» из Северной столицы до Петергофа и обратно.

- Мы перевезли 10-миллионного пассажира «Ласточки» - и это только за шесть месяцев 2023 года, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - указал гендиректор СЗППК Артем Мирон.