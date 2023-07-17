В МЧС предупредили о сильном ветре и высоких волнах на Невской губе в Петербурге

Высокие волны на Невской губе и сильный ветер ожидаются в Петербурге 17 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходные в Петербурге выдались жаркими и сухими. Но новая неделя началась с ухудшения погодных условий. 17 июля в Северной столице ветер разгонится до 15 метров в секунду. А на Невской губе Финского залива ожидаются волны до одного метра. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 17 июля в Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, высота волны до одного метра, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Напомним, что синоптик Александр Шувалов ранее предупреждал, что с 17 июля в Петербург возвращается прохлада и дожди. Однако, по его словам, затяжных периодов холодной и пасмурной погоды в Северной столице не ожидается.