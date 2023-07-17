В Ленобласти задержали мигранта, устроившего стрельбу в Кудрово

Устроившего стрельбу в Кудрово мигранта задержали правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подозреваемого в стрельбе в Кудрово задержали правоохранители. Им оказался 31-летний мигрант. Об этом рассказали в СУ СК по Ленобласти. Напомним, что вечером 15 июля в соцсетях начали появляться страшные кадры с лежащими на асфальте ранеными мужчинами. Как выяснили следователи, четверо приятелей поссорились. У одного из них оказался пистолет, и он открыл огонь по своим оппонентам. В результате трое оказались ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение по данной статье.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый задержан и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе СК.

Расследование продолжается. Кроме того, следователи проверят, законно ли находятся участники конфликта на территории России.