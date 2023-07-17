Дожди с грозами пришли в Петербург 17 июля

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Петербурге 17 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На смену жарким и сухим выходным в Петербург 17 июля пришли кратковременные дожди и грозы. Однако, несмотря на осадки, температура упадет не сильно. В понедельник ожидается +22…+24 градусов. Такой прогноз дал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, - отметил синоптик.

Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 18 июля, погода в Северной столице останется пасмурной. В этот день также ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха составит +20…+22 градуса.

Напомним, что ранее в МЧС предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду и волнах высотой до одного метра на Невской губе Финского залива в Петербурге.