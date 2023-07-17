Пожилая жительница Петербурга лишилась 3,6 млн рублей из-за мошенников

Мошенники оставили пенсионерку из Петербурга с огромными кредитами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники обманули 76-летнюю жительницу Петербурга. Они обрабатывали женщину несколько дней, с 16 по 27 июня. За это время аферисты смогли убедить пенсионерку, что ее счет взломали, и кто-то пытается оформить кредит на ее имя. В итоге женщина, якобы в целях безопасности, перевела мошенникам более 3,6 млн рублей, часть из которых она взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мошенники убедили пожилую даму перевести денежные средства на счет, якобы созданный Центробанков России в целях безопасности. Женщина сняла имевшиеся у нее на счету деньги, а также оформила на себя кредиты, после чего внесла посредством банкомата на продиктованные ей счета 3 609 700 рублей, - уточнили в пресс-службе.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас разыскивают аферистов.