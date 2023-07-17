Неизвестный угрожал взорвать суд и аэропорт Пулково в Петербурге

Неизвестный угрожал Петербургу биологическим оружием. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 16 июля на электронную почту аэропорта Пулково в Петербурге пришло письмо с угрозами. Неизвестный писал, что взорвет воздушную гавань и Ленинский районный суд в восемь вечера, если ему не переведут 40 млн рублей на российский номер телефона. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Хулиган в письме указывал, что одна бомба оборудована неким «биологическим» оружием, а другая - смесью из двух видов взрывчатки, - уточнил источник.

Специалисты осмотрели аэропорт. Суд просто закрыли, осмотр не проводили. Неизвестного сейчас разыскивает полиция.

Отметим, что недавно, 4 июля, неизвестный угрожал взорвать крейсер «Аврора». Мужчина позвонил в полицию и требовал заплатить ему 1 млн рублей, чтобы избежать трагедии. Однако при осмотре корабля взрывных устройств не обнаружили. Примечательно, что звонок с угрозой получили не петербургские, а московские правоохранители.