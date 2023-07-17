Двух женщин судят в Петербурге за снятие порчи «покойной водой»

Мошенниц судят в Петербурге за обман со снятием порчи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две уроженки Волгоградской области 45 и 54 лет приехали в Петербург на заработки. Только вот добывать деньги они решили незаконным путем. Они обманывали доверчивых женщин, говоря, что могут снять с них порчу. Следствию известно как минимум о двух жертвах мошенниц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Аферистки заприметили на улице 54-летнюю женщину. К ней подошла одна из мошенниц и заявила, что на горожанке лежит родовое проклятие по мужской линии, которое принесет вред ее внуку.

- Она цинично запугала суеверную женщину рассказами про «покойную воду», которую якобы разлили перед дверью ее в квартиру. После к ним подошла соучастница обвиняемой и стала благодарить подельницу за якобы оказанную помощь в исцелении, - передает пресс-служба.

Горожанка поверила рассказам новых знакомых и, дойдя с ними до своего дома, отдала 150 тысяч рублей за снятие порчи. «Ведьма», создавая видимость обряда, положила деньги в сверток, подменив наличность на нарезанную бумагу. После отдала его женщине, запретив смотреть внутрь в течение девяти дней. Таким же способом аферистки обманули 74-летнюю жительницу Петербурга. Только та за снятие порчи отдала 500 тысяч рублей.

Женщин обвинили в мошенничестве. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Похищенные деньги потерпевшим вернули.